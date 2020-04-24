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AVM'ler kontrollü olarak açılacak

Mart ayının ikinci yarısından itibaren kapılarını kapatan AVM'ler yeniden açılmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi |
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AVM'ler kontrollü olarak açılacak

Türkiye'de korona vakalarının görülmeye başlamasıyla tedbir amaçlı kapılarını kapatan AVM'lerden haber var...

Türkiye'deki 436 AVM'nin çoğu, içlerinde yer alan market ve eczaneler hariç 1 aydan uzun süredir kapalı durumda.

Salgının yavaş yavaş kontrol altına alınmasıyla birlikte,  gerekli tedbirlerin alınması şartıyla kapalı olan AVM'ler 8-15 Mayıs arasında kademeli şekilde açılmak için hazırlık yapıyor.

AVM'ler kontrollü olarak açılacak

AMAÇ NORMALE DÖNMEK

Milliyet'e konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'leri 8-15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını belirterek, "İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı. Burada amaç gelir beklemek değil. Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesini sağlamak" dedi.

SIKI KONTROLLER UYGULANACAK

Türkiye'de de sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını açıklayan Altaş, şöyle devam etti:
"Ancak kurallar ve hijyen önlemleri çok sıkı olacak. Maske dağıtılacak, belli mesafeler konulacak. Belli aralıklarla müşteri alınacak. Bu konuda Bilim Kurulu, kamu ve perakendecilerle konuşuyoruz.

Kamu tarafında kontrollü açılabileceğine yönelik görüşler var. Perakendecilerin de görüşlerine kulak vererek, ciddi kontrollerle ve şartlara uyularak kademeli olarak açmayı planlıyoruz."

AVM'ler kontrollü olarak açılacak

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