taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2444
Euro
6.0096
Altın
1260.86
Borsa
91938
Gram Altın
212.542

AVM'nin yemek katından zemine düşen öğrenci kurtulamadı

İstanbul'da genç tıp öğrencisi AVM'nin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

DHA | 20.12.2018 - 17:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Olay, saat 15.00 sıralarında İstanbul Bakırköy'de bulunan bir AVM'de meydana geldi.  Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Baturay Serper, henüz belirlenemeyen bir şekilde 4'üncü katta bulunan yemek katından beton zemine düştü.

GENÇ DOKTOR ADAYI KURTULAMADI

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Baturay Serper'i yaralı olarak AVM'nin hemen yanındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serper, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYIN HEMEN ARDINDAN TEMİZLİK YAPTILAR

Polis olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, Serper'in düştüğü noktada olayın hemen ardından temizlik yaptırdıkları iddiasıyla AVM yetkilileri hakkında tutanak tuttu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

90
İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

231
Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

123
YPG'lilerin ABD'ye tepkisi

YPG'lilerin ABD'ye tepkisi

121
Suriye'de boşaltılacak ABD üsleri

Suriye'de boşaltılacak ABD üsleri

79
Tesettüre giren Gamze Özçelik, İdlib'e gitti

Tesettüre giren Gamze Özçelik, İdlib'e gitti

166
Putin'in basın toplantısında muhabirlerden yoğun ilgi

Putin'in basın toplantısında muhabirlerden yoğun ilgi

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir