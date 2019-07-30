AVM'nin yemekhane katından zemine düştü

İstanbul İstinye'deki bir AVM'de saat 21.45 sıralarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, ailesiyle AVM'de gezerken, yemekhane katından zemin kata düştü.

AĞIR YARALANDI

Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşen kişi, ağır şekilde yaralandı. Henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek ağır yaralanan kişinin yardımına ilk olarak güvenlik görevlileri koştu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, intihar girişiminde bulunduğu da iddia edilen kişinin düşme sebebinin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.