Avrasya Araştırma '31 Mart'ı bildik diyor

31 Mart seçimleri geride kalırken, seçimlerin ardından anket şirketleri de verilerini paylaşarak sonuçlara en yakın tahminlerini yaptıklarını açıklıyorlar.

AVRASYA ARAŞTIRMA BİLDİK DİYOR

Seçimlerden önce İstanbul ve Ankara'nın CHP'ye geçeceğini ifade eden Kemal Özkiraz, seçimlerden sonra Ensonhaber'e çağrıda bulunarak; "3 gün manşette tutup, hedef gösterdiniz. Sizin cinsiyetçi dilinizle söylemek gerekirse "delikanlı site" bunu da haber yapar." dedi.

AVRASYA'NIN 31 MART TAHMİNİ

REFERANDUMDAN ÖNCE KAPATACAĞIM DİYİP YOLA DEVAM ETMİŞTİ

Türkiye'nin referanduma hazırlandığı günlerde bir anket yayınlayan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "evet" çıkması durumunda şirketi kapatacağını söylemişti. Sandık başına giden milletin kararı "evet" olsa da Avrasya Araştırma anketlerine devam etti.