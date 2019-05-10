taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1446
Euro
6.9024
Altın
1286.14
Borsa
88685.88
Gram Altın
253.967

Avrasya Araştırma: İmamoğlu 120 bin fazla oy alacak

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde İmamoğlu'nun 120 bin fazladan oy alacağını iddia etti.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 07:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair araştırmalarını değerlendirdi.

"FAZLADAN 120 BİN OY"

Özkiraz yaptıkları araştırma kapsamında 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun 120 bin oy fazladan alacağını ve seçimi önde tamamlayacağını savundu.

Avrasya Araştırma: İmamoğlu 120 bin fazla oy alacak

Özkiraz, şunları kaydetti: "CHP içerisinde oy vermemiş seçmenlerin tamamı ve seçime katılmayan adaylardan 50 bin kadar avantaj sağlayacak. Saadet Partisi seçime katılıyor. AKP'ye gidecek oylar Saadet'te kalacak, CHP'ye gidecek olan zaten gidecek, 50 bin oy kadar da oradan Ekrem İmamoğlu avantaj olacak. Bağımsız Türkiye Partisi aday çıkarmayacağını düşünüyorum. Oradan 20 bine yakın bir avantaj sağlayacak. DSP aday çıkarsa bile aldığı 30 bin oyun 20 binden fazlasını alamayacak buradan avantaj sağlayacağını düşünüyorum Ekrem İmamoğlu. Tamamından fazladan alacağı oy 120 bin kadar diye düşüyorum."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İHH Başkanı Bülent Yıldırım'dan acil Suriye çağrısı

İHH Başkanı Bülent Yıldırım'dan acil Suriye çağrısı

0
ABD'de tarihi ağacı söken çifte ceza

ABD'de tarihi ağacı söken çifte ceza

14
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

14
Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

34
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

19
Filistin'den Atletico Madrid'e Kudüs boykotu çağrısı

Filistin'den Atletico Madrid'e Kudüs boykotu çağrısı

5
Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir