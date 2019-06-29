Avrasya Tüneli'nde FSM yoğunluğu

FSM'de yürütyülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul trafiği adeta kilitlendi. Özellikle saat 16:00 sualrında İstanbul'da trafik yüzde 80 dolaylarına kadar ilerledi.

AVRASYA'DA ARAÇ KUYRUĞU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan bakım onarım ve asfaltlama çalışmaları İstanbul trafiğinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan trafik yoğunluğu alternatif güzergahlardan olan Avrasya Tüneli’ni de olumsuz etkiledi. FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafiğe girmek istemeyen sürücüler, Avrasya Tüneli’ni tercih etti.

Tünel girişindeki polis kontrol noktasında başlayan trafik yoğunluğu kilometrelerce devam etti. Bağlantı yollarından katılmak isteyen sürücüler sahil yolunun tıkanmasına neden oldu. Tünel girişi ve sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikteki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

FSM’deki çalışma Avrasya Tüneli girişinde yoğunluk oluşturdu VİDEO