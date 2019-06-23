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Avrasya Tüneli'nden ekonomiye büyük katkı

Avrasya Tüneli’nin yılın ilk 6 ayındaki geliri yaklaşık 300 milyon lira olarak belirlendi.

İHA | 23.06.2019 - 13:24..
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Yapılan bir araştırmayla Avrasya Tüneli'nin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

20 Aralık 2016’da yap-işlet-devret modeliyle hizmete alınan Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren Avrasya Tüneli, Türkiye ekonomisine katkısını sürdürüyor.

Toplam 1.2 milyar dolara mal olan ve dünyanın en iyi projeleri arasında yer alan tünel, zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında sürücülere ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Avrasya Tüneli'nden ekonomiye büyük katkı

6 AYLIK REKOR GELİR

Resmi rakamlara göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiş sağlıyor. Otomobiller 23,30 lira, minibüs ise 34,90 lira ücretle tüneli kullanarak dakikalar içerisinde yaka değiştirebiliyor.

Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre; Ocak-Haziran döneminde tünelden toplamda yaklaşık olarak 10 milyon araç geçtiği düşünülürse ve bu araçlardan da ortalama 29,1 lira ücret alındığını varsayarsak; projenin 2019 yılı 6 aylık geliri olarak ortaya 261 milyon 900 bin lira rakamı çıkıyor.

Avrasya Tüneli'nden ekonomiye büyük katkı

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