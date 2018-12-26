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Avrupa basınının Türkiye ekonomisi kara propagandası

Türkiye yerel seçimlere yaklaşırken bir yandan da dışardaki terör tehditlerine karşı operasyon hazırlığı içerisinde. Bu durumdan rahatsız olan Avrupa basını kirli algı oyunlarının peşinde.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 15:15..
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Avrupa basınının Türkiye ekonomisi kara propagandası

Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik terör operasyonu için hazırlık içerisinde. Devamlı olarak yapılan sevkiyat faaliyetleri yürüten TSK'nın bölgedeki hakimiyeti Avrupa basınına Türkiye aleyhinde kara propaganda yaptırıyor.

BBC: 2019'DA EKONOMİ DARALACAK

İngiliz BBC'nin Türkçe birimine konuşan ekonomistler 2018'in sürecek devam edecek olan ekonomik daralma oluşacağını belirtiyor. Enflasyonun da çift haneli rakamlarda seyredeceğini belirten BBC analizi, seçimlerde AK Parti'nin bu durumdan etkilenebileceğini belirtti.

Avrupa basınının Türkiye ekonomisi kara propagandası

DW: EKONOMİ AK PARTİ'YE OY KAYBETTİRECEK

Bir diğer kara propaganda temsilcisi de Alman Deutsche Welle. Ekonomik spekülasyonlara rağmen büyüme rakamlarının sürmesini çarptıraraks ervis eden DW, yeni dönemde büyüme rakamlarının küçüleceğini ve bu durumun da 31 Mart yerel seçimlerine AK Parti'nin aleyhinde bir sonuç oluşturacağı algını yayıyor.

Avrupa basınının Türkiye ekonomisi kara propagandası

OPERASYON AREFESİNDE ALGI OYUNLARI

Avrupa basınının bu hamlesi Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatları öncesinde de yaşandı. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun hemen öncesinde Türkiye'nin ekonomik olarak kötü durumda olduğunu yazan,  Münbiç konusunda da Avrupa basını FETÖ ve özgürlük kavramları üzerinden algı operasyonu yapıyordu.

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