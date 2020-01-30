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Avrupa Birliği, 5G ile ilgili yeni kurallarını açıkladı

AB, 5G altyapısına yönelik katı kurallar getirirken Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin, üye ülkelerde faaliyet göstermesini yasaklamadı.

AA | 30.01.2020 - 09:32..
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Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet vadeden 5G teknolojisi için çalışmalar devam ederken, Avrupa Birliği (AB) yeni teknoloji ile ilgili kurallarını ve tavsiyelerini açıkladı.

5G'nin ulaşım, enerji, üretim, sağlık, tarım ve medya gibi alanların dijital dönüşümünde öncü rol oynayacağına dikkat çeken AB, 5G ağlarının siber güvenliğinin sağlanmasının stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

5g

138 ŞEHİRDE 5G HİZMETİ

Avrupa'nın 5G hizmetlerinde dünyada en gelişmiş bölgeler arasında yer aldığını vurgulayan AB, 2020 yılı sonuna kadar 138 Avrupa şehrinde 5G hizmetlerinin sunulmaya başlanmasının beklendiğini açıkladı.

Ayrıca AB ülkeleri, güvenlik endişesi gördükleri takdirde telekom operatörlerine yasak getirebilecek.

BAĞIMLILIKTAN UZAK DURULACAK

5G'nin hassas bölümlerine yönelik parçaların güvenli üreticilerden alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, tek bir tedarikçiye büyük oranda bağımlılık veya yüksek riskli olduğu düşünülen tedarikçilere bağımlılıktan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

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HUAWEI'YE YASAK YOK

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği gerekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Ancak AB'nin açıklamasında, Huawei ile ilgili herhangi bir yasaktan söz edilmedi.

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Avrupa Birliği, 5G ile ilgili yeni kurallarını açıkladı

Avrupa Birliği, 5G ile ilgili yeni kurallarını açıkladı

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