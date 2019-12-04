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Avrupa Birliği, 5G teknolojisi için uyarıda bulundu

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 5G iletişim teknolojilerinde ulusal güvenlik için, kritik parçaların sadece güvenilir üreticilerden alınması gerektiğini duyurdu.

AA | 04.12.2019 - 10:02..
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Son zamanlarda birçok ülke, yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme sunan 5G teknolojisi için alt yapı çalışması yapıyor. Şu anda yalnızca belli başlı ülkelerde kullanıma açılan bu teknoloji, güvenlik için de oldukça kritik öneme sahip.

AB Konseyi toplantısı için Brüksel'de bir araya gelen AB üyesi ülkelerin iletişimden sorumlu bakanları, 5G iletişim teknolojileri hakkında Konsey Bildirgesi yayımlandı.

5G

AB, 5G'YE LİDERLİK ETMELİ

Bildirgede, 5G ağlarının konuşlandırılması ve özellikle enerji, sağlık, tarım, finans ve ulaşım alanında geliştirilmesinde AB'nin öncü bir rol oynaması gerektiği vurgulandı.

5G'de elektronik iletişim ağlarının güvenliğini korumanın önemine işaret edilen bildirgede, AB'nin koordine bir yaklaşımla etkili biçimde tedbir alması gerektiği belirtildi.

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BİLEŞENLER GÜVENİLİR TARAFLARDAN ALINMALI ÇAĞRISI

Bildirgede ayrıca, AB üyesi ülkelerin tek bir tedarikçiye yüksek oranda bağımlı olmaması gerektiği vurgulanarak, ulusal güvenlik için kritik olan bileşenlerin yalnızca güvenilir taraflardan temin edileceği aktarıldı.

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği gerekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Bildirgede, Çin ve dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei'ye yer verilmemesi dikkati çekti.

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Avrupa Birliği, 5G teknolojisi için uyarıda bulundu

Avrupa Birliği, 5G teknolojisi için uyarıda bulundu

Avrupa Birliği, 5G teknolojisi için uyarıda bulundu

Avrupa Birliği, 5G teknolojisi için uyarıda bulunduAvrupa Birliği, 5G teknolojisi için uyarıda bulundu

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