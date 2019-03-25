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Avrupa Birliği ABD'nin Golan Tepeleri kararını tanımadı

AB'den ABD'nin skandal Golan Tepeleri kararına ilişkin açıklama geldi. Brüksel'den gelen açıklamada Washington'un kararının AB'nin tutumunu değiştirmeyeceği ifade edildi.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 20:31..
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Avrupa Birliği ABD'nin Golan Tepeleri kararını tanımadı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail işgalini tanıyan imzasına ilişkin Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BM'DEN TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' dedi.

RUSYA'DAN UYARI: BU DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Golan Tepeleri'ne ilişkin alınan karara tepki gösterdi.  Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir. BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir" ifadeleriyle ABD uyarıldı.

ARAP BİRLİĞİ SESSİZ

ABD'nin hukuku hiçe sayarak verdiği bu karara ilişkin dünyanın dört bir yanından tepkiler gelirken Türkiye'nin Suriye'de bulunmasına bile tepki gösteren Arap Birliği, Arap yarımadasının göbeğinde gerçekleşen bu kanunsuzluğa karşı halen sessizliğini koruyor.

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