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Avrupa Birliği arama ve mesajlara tavan fiyat uygulayacak

Avrupa Birliği ülkeleri 15 Mayıs'tan itibaren arama ve mesajlaşmalarda tavan fiyat ödeyecek.

AA | 14.05.2019 - 09:48..
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Avrupa Birliği komisyonu yeni telekomünikasyon kurallarını açıkladı. Söz konusu kurallar doğrultusunda abonelerden arama ve mesajlaşma ücretleri için tavan fiyat uygulanacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin yeni uygulamasına göre 15 Mayıs'tan itibaren 1 dakikalık konuşma için 19 avro sent, kısa mesaj başına da 6 avro sent tavan fiyat getirilecek.

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Yeni uygulamaya göre, AB üyesi ülkeler arasında yapılacak aramaların dakika fiyatı 19 avro senti geçemeyecek. AB içerisinde kısa mesaj (SMS) başına ise 6 avro sentin üzerinde ücret alınamayacak.

Söz konusu tavan fiyatlandırması sadece bireysel kullanıcıları kapsayacak. Tavan fiyatlarla, AB üyesi ülkeler arasında arama ve mesajlaşmalarda karşılaşılan fiyat farklılıklarıyla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

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