Avrupa Birliği arama ve mesajlara tavan fiyat uygulayacak

Avrupa Birliği komisyonu yeni telekomünikasyon kurallarını açıkladı. Söz konusu kurallar doğrultusunda abonelerden arama ve mesajlaşma ücretleri için tavan fiyat uygulanacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin yeni uygulamasına göre 15 Mayıs'tan itibaren 1 dakikalık konuşma için 19 avro sent, kısa mesaj başına da 6 avro sent tavan fiyat getirilecek.

Yeni uygulamaya göre, AB üyesi ülkeler arasında yapılacak aramaların dakika fiyatı 19 avro senti geçemeyecek. AB içerisinde kısa mesaj (SMS) başına ise 6 avro sentin üzerinde ücret alınamayacak.

Söz konusu tavan fiyatlandırması sadece bireysel kullanıcıları kapsayacak. Tavan fiyatlarla, AB üyesi ülkeler arasında arama ve mesajlaşmalarda karşılaşılan fiyat farklılıklarıyla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.