taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68295
Euro
6.4195
Altın
1308.785
Borsa
97015.02
Gram Altın
239.019

Avrupa Birliği, Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB üyesi 27 ülkenin Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

AA | 11.04.2019 - 02:29..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
Avrupa Birliği, Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı

Brüksel'de süren Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, 27 AB üyesinin Brexit'i erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN ONAYI ALINACAK

Tusk, "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağım." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı

BİREXİT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Avrupa Birliği, Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı Gümrük Birliği'ni içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.

May, Tusk'a bir mektup göndererek Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep etmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

5
Milli Eğitim Bakanı: LGS'de ezbere dayalı soru yok

Milli Eğitim Bakanı: LGS'de ezbere dayalı soru yok

6
Milli halterci Celil Erdoğdu Avrupa ikincisi

Milli halterci Celil Erdoğdu Avrupa ikincisi

0
Hatay’da deprem

Hatay’da deprem

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir