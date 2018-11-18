taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.512

Avrupa Birliği: Kaşıkçı soruşturmasını takip ediyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın sonucunu yakından takip edeceklerini belirtti.

AA | 18.11.2018 - 07:10..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, AB'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için "güvenilir ve şeffaf" bir soruşturma yürütülmesi talebini yineledi.

"TÜM DETAYLAR AÇIĞA ÇIKARILMALI"

Suudi yetkililerin 15 Kasım'da soruşturmaya yönelik yaptıkları açıklamaları takip ettiklerini belirten Mogherini, "Bu korkunç cinayete ilişkin tüm detayların açığa kavuşturulması ve suçluların cezalandırılması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"İDAMA KARŞIYIZ"

Hukuki sürecin başlatılmasının önemli bir adım olduğuna işaret eden Mogherini, AB'nin tüm koşullar altında idam cezasına karşı olduğunu vurguladı.

"SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİYİZ"

Mogherini, "Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın sonucunu uluslararası ortaklarla beraber yakından takip edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Benzer bir olayın tekrarlamaması için Suudi Arabistan'ın gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini kaydeden Mogherini, AB üyesi ülkelerin soruşturma sonucuna göre suçlulara karşı uluslararası hukuka uygun ortak tutum belirleyeceğinin altını çizdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayan asansör platformunun halatına tutunarak kurtuldular

Kayan asansör platformunun halatına tutunarak kurtuldular

11
Tekvandocu imam hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor

Tekvandocu imam hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor

62
Trump: Yardımcım Pence'e güvenim tam

Trump: Yardımcım Pence'e güvenim tam

7
Yunanistan'daki 17 Kasım gösterilerinde olaylar çıktı

Yunanistan'daki 17 Kasım gösterilerinde olaylar çıktı

8
TEM'de çekici eylemi

TEM'de çekici eylemi

14
Yalova açıklarında 2 gemi karaya oturdu

Yalova açıklarında 2 gemi karaya oturdu

6
Onlarca metre yükseklikte ip üzerinde yürüdü

Onlarca metre yükseklikte ip üzerinde yürüdü

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM