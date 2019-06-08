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Avrupa Birliği süper bilgisayar merkezleri kuruyor

Avrupa Birliği Komisyonu, 8 üye ülkede süper bilgisayar merkezlerinin kurulacağını açıkladı.

AA | 08.06.2019 - 03:02..
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Buna göre, 2020 yılı sonuna kadar Bulgaristan'ın Sofya, Çekya'nın Ostrava, Finlandiya'nın Kajaani, İtalya'nın Bolonya, Portekiz'in Mihno, Slovenya'nın Maribor, İspanya'nın Barselona şehirleri ile Lüksemburg'un Bissen kasabasına süper bilgisayar merkezleri kurulacak.

MALİYETİ 840 MİLYON EURO

AB fonlarıyla birlikte toplam 840 milyon euro mali kaynak sağlanacak süper bilgisayar merkezlerinde ilaç, tasarım, biyomühendislik, hava durumu tahmini ve iklim değişikliği gibi alanlarda çalışmalar yapılacak.

Avrupa Birliği süper bilgisayar merkezleri kuruyor

ABD VE ÇİN, BU ALANDA ÖNCÜ

Mevcut durumda AB üyesi ülkelerde dünyanın en gelişmiş yüksek hızlı bilgisayarları olmazken, bu alanda öncülük Çin ve ABD'de bulunuyor. AB üyesi ülkelerin bilim insanları süper bilgisayar işlemleri için dış ülkelere yöneliyor.

Süper bilgisayar, özellikle bilimsel araştırmalar, deneyler ve karmaşık hesaplamalarda kullanılıyor.

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