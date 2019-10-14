taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9332
Euro
6.5479
Altın
1492.41
Borsa
94980.8
Gram Altın
284.826
Bitcoin
49176.42

Avrupa Birliği, Türkiye'ye silah ambargosu kararı aldı

28 üye ülkeden oluşan Avrupa Birliği, ortak bir kararla Türkiye'ye silah satılmaması konusunda anlaşmaya vardı.

AA & Ensonhaber | 14.10.2019 - 15:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Avrupa Birliği, Türkiye'ye silah ambargosu kararı aldı

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı, dünyanın gündeminde.

Amerika ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen teröristlerin Mehmetçik tarafından tek tek etkisiz hale getirilmesi üzerine, Türkiye'ye silah ambargosu konusunda tartışmalar başladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler kendi kararlarını açıkladıktan sonra 28 AB üyesi ülke, Türkiye'ya karşı karar almak üzere toplandı.

Toplantıda alınan kararı, Lüksemburg Dışişleri Bakanı açıkladı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TÜRKİYE KARARI

Bakan Jean Asselborn, 28 AB üyesi ülkenin Türkiye'ye silah satışı yapmama konusunda anlaştığını duyurdu.

Asselborn, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı da vurgulayarak "işgal" olarak nitelendirdi.

ERDOĞAN: "İŞGAL DERSENİZ KAPILARI AÇARIZ"

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda Avrupa Birliği'ni net bir şekilde uyarmıştı.

Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bizim şu andaki operasyonumuzu işgal olarak nitelendirirseniz işimiz kolay. Kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada ise, "50 bin kişi Edirne'ye geldiği zaman ne oldu hatırlayın, şu anda Yunanistan, Bulgaristan tutuşuyor." demişti.

Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

202
Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

481
BBC'den tepki toplayan haber

BBC'den tepki toplayan haber

147
Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı

Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı

393
Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

133
Türk askerinden SMO askerine atış eğitimi

Türk askerinden SMO askerine atış eğitimi

21
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Yanlış anlaşıldım

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Yanlış anlaşıldım

402
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir