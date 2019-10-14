Avrupa Birliği, Türkiye'ye silah ambargosu kararı aldı

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı, dünyanın gündeminde.

Amerika ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen teröristlerin Mehmetçik tarafından tek tek etkisiz hale getirilmesi üzerine, Türkiye'ye silah ambargosu konusunda tartışmalar başladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler kendi kararlarını açıkladıktan sonra 28 AB üyesi ülke, Türkiye'ya karşı karar almak üzere toplandı.

Toplantıda alınan kararı, Lüksemburg Dışişleri Bakanı açıkladı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TÜRKİYE KARARI

Bakan Jean Asselborn, 28 AB üyesi ülkenin Türkiye'ye silah satışı yapmama konusunda anlaştığını duyurdu.

Asselborn, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı da vurgulayarak "işgal" olarak nitelendirdi.

ERDOĞAN: "İŞGAL DERSENİZ KAPILARI AÇARIZ"

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda Avrupa Birliği'ni net bir şekilde uyarmıştı.

Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bizim şu andaki operasyonumuzu işgal olarak nitelendirirseniz işimiz kolay. Kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada ise, "50 bin kişi Edirne'ye geldiği zaman ne oldu hatırlayın, şu anda Yunanistan, Bulgaristan tutuşuyor." demişti.

Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı VİDEO