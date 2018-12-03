Venezuelalılar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu

1 Artvin’de kaçakçılara darbe Gürcistan uyruklu 2 kişinin valizlerinde 600 paket kaçak sigara ve 26 litre kaçak içki ele geçirildi.

2 Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı Van'ın en uzun ve en işlek ana arterlerinden biri olan İskele Caddesi, yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

3 Çin'de düğünlere adap denetimi Çin yönetimi, düğünlerde savurganca harcama yapılması, pahalı hediyeler alınması ve yüklü başlık paraları ödenmesi gibi 'görgüsüz adetlere' son verilmesi çağrısı yaptı

4 Buteflika ağır grip nedeniyle Suudi Prens ile görüşemedi Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın geçirdiği ağır grip nedeniyle ülkesini ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşemediği açıklandı.

5 Hasta Gabon Cumhurbaşkanı 40 gün sonra görüntülendi Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Suudi Arabistan'a gittiği ve rahatsızlandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa görüntülendi.

6 Avrupa Birliği ülkeleri vizelerine zam Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, AB ülkelerinin uyguladığı vize ücretlerinin 60 eurodan 80 euroya çıkartılmasını içeren yasa tasarısına onay verdi.