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Avrupa Birliği'nde enflasyon yükseldi

Avrupa Birliği'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,2 olarak ölçüldü.

AA | 17.11.2018 - 09:10..
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Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık enflasyon, bu yılın ekim ayında yüzde 2,2'ye yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre, AB'de ve Euro Bölgesi'nde eylül ayında yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,2'ye çıktı.

RAKAMLAR YÜKSELDİ

AB üyesi ülkeler arasında ekim ayında en yüksek enflasyon yüzde 4,5'le Estonya'da, yüzde 4,2'yle Romanya'da ve yüzde 3,9'la Macaristan'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon yüzde 0,7'yle Danimarka, yüzde 0,8'le Portekiz ve yüzde 1,1'le İrlanda'da ölçüldü. Enflasyon oranı ekim ayında, AB'nin başat ekonomisi Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 2,5, İngiltere'de yüzde 2,4 ve İtalya'da yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

TEDBİRLER UYGULANIYOR

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

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