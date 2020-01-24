Avrupa Birliği'nin Huawei kararı ABD'yi kızdırabilir

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, casusluk iddiaları nedeniyle ABD ve Google'dan çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Ancak Avrupa Birliği'nin üye ülkeler için yayınladığı yeni yönerge, Huawei'nin 5G teknolojisi ile ilgili herhangi bir yasak içermiyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Dijital Ekonomi sorumlusu Thierry Breton, hiçbir şirketi dışlamayacaklarını belirtti.

KARAR ABD'Yİ KIZDIRABİLİR

ABD, Huawei'nin casusluk yaptığını ve Avrupa Birliği ülkelerinin Çinli şirketle çalışmaması gerektiğini her defasında vurguluyor. Ancak Avrupa Birliği, yayınladığı yeni yönergeyle ABD'nin tepkisiyle karşı karşıya kalabilir.

Şu anda birçok Avrupa ülkesi, Huawei ile çeşitli 5G anlaşmaları imzalasa da bazı ülkeler henüz Çinli şirket ile ilgili kararını vermiş değil.

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