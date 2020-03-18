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Avrupa halkını, liderlerin korona açıklaması panikletiyor

Avrupa ülkeleri liderlerinin, koronovirüsle mücadele kapsamında "en kötüsünün hala gelmediğini" söylemeye devam etmesi, halkta paniğe yol açıyor.

AA | 18.03.2020 - 17:32..
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Avrupa'da İtalya'nın ardından koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, günler sonra yapılan ilk parlamento oturumundaki konuşmasında, alınan önlemleri ve zamanlamasını savundu.

"EN KÖTÜSÜ GELMEDİ"

Geç kalmakla eleştirilen Sanchez, olağanüstü hal kararını "gerekliliğin kesinleşmesiyle aldıklarını", harekete geçmede zamanlamanın önemli olduğunu ifade ederek, "En kötüsü hala gelmedi. Bu, sağlık sistemi çok sayıda enfekte olmuş kişinin hastanelere kaldırılmasıyla yaşanacak." dedi.

Avrupa halkını, liderlerin korona açıklaması panikletiyor

ON BİNLERCE KİŞİ ÖLEBİLİR

Guardian gazetesinin elde ettiği İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun gizli değerlendirmesine göre ise, virüsün etkileri gelecek sene bahar aylarına kadar devam edecek. Bu süreçte nüfusun yüzde 80'i hasta olacak ve en az 7.9 milyon kişinin hastanelere kaldırılması gerekecek.

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance da koronavirüsün binlerce kişinin ölmesine yol açacağını ve süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin "iyi bir sonuç" olacağını söyledi.

Avrupa halkını, liderlerin korona açıklaması panikletiyor

NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ ENFEKTE OLACAK

Benzer açıklamalar Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den de geldi.

"Almanya'daki nüfusun yüzde 60 ila 70'inin bu virüsten etkilenebileceğini" ifade eden Merkel, "'Yaşlı insanlar ve daha önce hastalığı olan kişiler özellikle risk altında. Şimdi önemli olan, zaman kazanmaktır. Sağlık sistemimize aşırı yüklenilmemesi önemli.'' diye konuştu.

Hollanda Başbakanı Rutte de "Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek." dedi.

Avrupa halkını, liderlerin korona açıklaması panikletiyor

KONTROLLÜ BAĞIŞIKLIK

Rutte, ülkede salgına karşı "kontrollü grup bağışıklığı" kazanılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Bağışıklık kazanan sayısı ne kadar çok olursa virüsün yaşlı ve hastalara yayılması o kadar az olur. Bu hastalığa yakalanıp iyileşenler tekrar hastalanmaz. Bu kişilerle bağışıklığı zayıfların etrafına duvar örmüş oluruz, fakat bu uzun zaman alacak. Zayıfları ancak bu şekilde koruyabiliriz." ifadesini kullandı.

AÇIKLAMALAR PANİĞE NEDEN OLUYOR

Liderler ve yetkililerin bu açıklamaları, Avrupa genelinde paniğe yol açmış durumda. İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika, katı yasakları uygulamaya koyarak önlem alırken diğer ülkelerde ise halkın genelde sokağa çıkmadığı görülüyor.

Hiçbir kapatma kararının alınmadığı, sadece hükümetin "barlara, tiyatrolara ve gece kulüplerine gitmeyin, mümkünse evden çalışın" tavsiyesinde bulunduğu İngiltere'de bile sokaklar boş kaldı.

Avrupa halkını, liderlerin korona açıklaması panikletiyor

MARKETLERE AKIN

Halk arasındaki paniğin marketlere yansıması da devam ediyor. Temizlik ürünleri başta olmak üzere, kuru gıdalar, uzun ömürlü sütler ve unların çoğu markette bittiği ve yerine yenilerinin gelmesinin günler aldığı görülüyor.

Uzun sıraların oluştuğu marketlerde, bazı ürünlere kişi başı sınırlama getirilmeye de başlandı. Ayrıca İngiltere'deki büyük market zincileri, yaşlılar ve hastalara öncelik tanıyarak, açılışta sadece bu gruptakileri içeri almayı kararlaştırdı.

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