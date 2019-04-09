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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türk yargıç

Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 19:29..
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) seçimini yaptı; Türkiye adına görev yapacak hakimi belirledi. Oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Saadet Yüksel AİHM’de Türkiye adına 9 yıl boyunca görev yapacak.

3 KİŞİLİK HAKİM ADAY LİSTESİ VERİLDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AİHM Yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel’i kutladı.AİHM’de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş’ın görev süresinin sona ermesi üzerine, yeni seçim gündeme gelmişti. Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryasına önerilen 3 kişilik hâkim aday listesi, AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hâkim Seçim Komisyonuna (Komisyon) sunulmuştu.

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