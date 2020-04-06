Avrupa Konseyi: Düşük riskli mahkumlar serbest bırakılsın

Avrupa Konseyi'nden, koronavirüs salgını nedeniyle tutuklular konusunda çağrı yapıldı.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, salgının hızla yayılması ihtimali bulunan cezaevlerinde, sosyal mesafe ve izolasyon gibi koruyucu önlemlerin uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.
"CEZAEVİ NÜFUSU AZALTILMALI"
Avrupa ülkelerinin düşük riskli mahkumları serbest bırakması gerektiğini belirten Mijatovic, "Cezaevi nüfusunun azaltılması, Avrupa genelinde sağlık ve hijyen regülasyonlarının uygulanması ve çalışanların üzerindeki baskıyı azaltmak için için zaruridir." açıklamasını yaptı.