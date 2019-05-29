taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0135
Euro
6.7111
Altın
1283.43
Borsa
87483.79
Gram Altın
248.072

Avrupa Konseyi: Türkiye ile fasıl açılmayacak

Türkiye raporunu açıklayan Genişlemeden Sorumlu Üye, "Türkiye AB'den uzaklaşmaya devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 13:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Avrupa Konseyi: Türkiye ile fasıl açılmayacak

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile ilgili raporunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasının öngörülmediğini söyledi.

"İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VAR"

Türkiye'de insan hakları ihlallerinin derinleştiğini söyleyen Hahn, "Türkiye AB'den uzaklaşmaya devam ediyor" dedi.

"MÜLTECİ ANLAŞMASINDAN MEMNUNUZ"

Ankara ile yapılan mülteci anlaşmasından memnun olduklarını belirten Hahn, "Ortak çıkarlarımız doğrultusunda iş birliğimiz devam ediyor" diye konuştu.

Avrupa Konseyi: Türkiye ile fasıl açılmayacak

ÇÖZÜM SÜRECİNİ YENİDEN BAŞLATMA ÇAĞRISI

Euronew'in haberine göre Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, “Siyasi ve yasal konuların insan hayatını tehlikeye atan eylemlerle değil, diyalog ve müzakereyle çözülmesi gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum. Bu yüzden taraflara bölgenin istikrarına katkıda bulunacak ve büyük ölçüde ihtilaç duyulan barış sürecini yeniden başlatmaları çağrısı yapıyorum.” ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi: Türkiye ile fasıl açılmayacak

ŞARTLI DESTEK

Yeni yargı stratejisinin, AİHM içtihatları uyarınca medya ve basın özgürlüğünü özellikle yeniden tesis edilmesine katkı vermesini isteyen AKPM Başkanı, Avrupa Konseyi’nin bu konuda Türkiye’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Avrupa Konseyi: Türkiye ile fasıl açılmayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

269
Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

285
Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

211
Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

108
Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

250
Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

113
Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir