Avrupa Konseyi: Türkiye ile fasıl açılmayacak

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile ilgili raporunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasının öngörülmediğini söyledi.

"İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VAR"

Türkiye'de insan hakları ihlallerinin derinleştiğini söyleyen Hahn, "Türkiye AB'den uzaklaşmaya devam ediyor" dedi.

"MÜLTECİ ANLAŞMASINDAN MEMNUNUZ"

Ankara ile yapılan mülteci anlaşmasından memnun olduklarını belirten Hahn, "Ortak çıkarlarımız doğrultusunda iş birliğimiz devam ediyor" diye konuştu.

ÇÖZÜM SÜRECİNİ YENİDEN BAŞLATMA ÇAĞRISI

Euronew'in haberine göre Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, “Siyasi ve yasal konuların insan hayatını tehlikeye atan eylemlerle değil, diyalog ve müzakereyle çözülmesi gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum. Bu yüzden taraflara bölgenin istikrarına katkıda bulunacak ve büyük ölçüde ihtilaç duyulan barış sürecini yeniden başlatmaları çağrısı yapıyorum.” ifadesini kullandı.

ŞARTLI DESTEK

Yeni yargı stratejisinin, AİHM içtihatları uyarınca medya ve basın özgürlüğünü özellikle yeniden tesis edilmesine katkı vermesini isteyen AKPM Başkanı, Avrupa Konseyi’nin bu konuda Türkiye’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.