Avrupa Konseyi Türkiye'deki seçimlerden memnun

Türkiye'de yerel seçimleri yakından izleyen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkanı Andrew Dawson, yaşanan süreci anlattı.

Avrupa Konseyi heyeti başkanı Andrew Dawson, "Türkiye'de seçim sistemi gayet sağlıklı görünüyor. Birileri oy kullanma mekanizmasına meydan okumaya çalışıyor, bunu hangi temele dayandırdıklarını çok merak ediyorum zira oy pusulaları birçok memur ve en az 3 farklı partinin temsilcileri tarafından kontrol ediliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin şu ana kadar 3 büyükşehirde önde olması bu açıklamaları beraberinde getirdi.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE YAPILAN AÇIKLAMA

Aynı Avrupa Konseyi, 24 Haziran seçimleri ve 16 Nisan referandumu sonrası seçimlerin adil ve özgür bir ortamda yapılmadığını söylemişti.