Avrupa lekeli semenderi nedir

Kalın yapılı olan lekeli semenderin vücut boyu 25 cm kadar olabilir. Başın ön kısmı yuvarlak, erkeklerde anal bölge biraz daha kabarıktır. Sırt tarafı siyah, üzerinde sarı nadiren de kırmızı lekeler bulunur. Lekelerin şekil ve dizilişi çok değişiktir. Alt tarafı siyahımsı gri ve sarımsı lekelelidir.

YAŞAM ALANLARI

Dağlık ve tepelik bölgelerdeki nemli orman ve ağaclık kısımlarda yaşar. Buralarda yaprak altı, kökler arası, taş araları ve oyuklarda gizlenir. Barınma ve gündüz gizlendikleri yerler sudan uzak değildir. Yağmurlu havalarda gündüz de dışarıda görülebilir. Deniz seviyesinden 300-2000m yüksekliklerde yaşar.

AVLANMA VE BESLENME

Geceleri avlanan türün besinlerini, solucan ve genellikle yumuşak vücutlu böcek türleri teşkil eder.

ÜREME

Bir dişi 20-40 kadar veya daha fazla larva suya bırakır. Bu larvalar başkalaşım geçirerek ana canlıya benzer hale gelir.

TÜRKİYE'DEKİ YAYILIŞI

Türkiye'de Erzincan, Bitlis, Adana, Mersin, Hatay ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılım gösterirler. Türk semenderi olarak bilinirler.