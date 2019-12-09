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Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Apple'ı uyardı

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Kırım’ı uygulamalarında Rusya toprağı olarak gösteren Apple’a, bu hatalarını düzeltmesi için mektup yazdı.

İHA | 09.12.2019 - 09:27..
  1. Haberler
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Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım, 18 Mart 2014'te Rusya tarafından ilhak edillmişti.

Teknoloji devi Apple'ın, kendi harita ve hava durumu uygulamalarında bu toprakları hala Ukrayna'ya ait göstermesi, Rusya'nın tepkisine neden olmuştu.

Kırım şehirlerini Ukrayna'nın bir parçasıymış gibi gösteren şirket, gelen tepkiler nedeniyle, Kırım'ı tekrar Rusya toprağı olarak göstermiş, ancak bu sefer de Ukrayna'nın tepkisiyle karşılaşmıştı.

APPLE

AVRUPA PARLAMENTOSU DA DURUMA TEPKİLİ

Avrupa Parlamentosu’ndaki bazı milletvekilleri, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım’ı, uygulamalarında Rusya toprağı olarak gösteren ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’a mektup yazdı.

Apple’a gönderilen mektupta, “Kırım’da o bölgedeki egemenliği jeopolitik alanda görmemezlik kötü bir durum. Uluslararası kanunları, kazancınızdan daha yüksekte tutmalısınız. Bizim mesajımız size çok açık. Hiçbir ülke uluslararası hukuktan yüksekte olamaz” ifadeleri kullanıldı.

apple

2014 yılında Rusya ile Ukrayna arasında çıkan siyasi kriz sonucu Ukrayna’ya bağlı olan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde 23 ülkeden 135 gözlemcinin katıldığı bir tartışmalı referandum düzenlenmiş ve referandumdan "Rusya Federasyonu’na bağlanmak istiyoruz" sonucu çıkmıştı.

Rusya Federasyonu’nun referandumla Kırım’ı geri almasından sonra birçok kez Ukrayna, Rusya ve Apple üçlüsü arasında harita krizi yaşandı. Öyle görünüyor ki bu kriz, önümüzdeki günlerde de yaşanmaya devam edecek.

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Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Apple'ı uyardı

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Apple'ı uyardı

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Apple'ı uyardı

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Apple'ı uyardı

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