Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

Fransa’da yaklaşık 47 milyon seçmen AP seçimleri için yerel saatle 08.00’de oy kullanmaya başladı. 34 parti listesinde yarışan 2 686 aday arasında AP’ye 79 milletvekili gönderilen ülkede yerel saatle 20.00’de oy verme işlemi sona erdi.

LE PEN'İN PARTİSİ ÖNDE

Anket şirketi Elabe tarafından yayımlanan ilk sonuçlara göre, Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe yüzde 23,2 oyla liderliğini sürdürürken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Yürüyen Cumhuriyet yüzde 22,4 oyla ikincilikte yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Avrupa Ekolojisi -Yeşiller partisi oyların yüzde 12,7’ı aldı. Dördüncü sırada yüzde 8,5 ile Cumhuriyetçiler bulunurken beşinci sırada yüzde 6,2 oy ile Boyun Eğmeyen Fransa bulunuyor.

FRANSIZLAR, AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN RAHATSIZ

Fransız anket şirketi Odoxa tarafından yapılan araştırmaya göre Fransızların yalnızca yüzde 20’si Avrupa Birliğine umutla bakarken halkın yüzde 40’ı Avrupa’ya karşı oldukça kayıtsız. Fransız halkının yüzde 74’ü, istihdam, vergilendirme ve göç konularında AB’nin "yetersiz" olduğunu düşünüyor. Ankete göre, Fransız halkının yüzde 62’si Brexit’in Avrupa’yı zayıflatacağını düşünüyor.

LE PEN'DEN YENİDEN SEÇİM ÇAĞRISI

Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclisi feshetmesi ve yeniden seçim düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Le Pen, yaptığı açıklamada, "Fransızların ülkede bizi birinci parti yaparak bize duyduğu güven büyük bir onurdur." dedi.

AP seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Macron'un Ulusal Meclisi feshetmekten başka bir seçeneği olmadığını savunan Marine Le Pen, Macron'un aynı zamanda yeniden seçim düzenlemesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin lideri Laurent Wauquiez de resmi olmayan sonuçlara göre RN'in seçimleri kazanmasına ilişkin, "Macron'un ağır sorumluluğu var. Macron RN'ye karşı siper olamadı, aksine ilerlemesine sebep oldu." diye konuştu.

İTALYA'DA DA AŞIRI SAĞCILAR KAZANDI

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İtalya ayağını resmi olmayan sonuçlara göre, koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağ görüşlü Lig Partisi kazandı.

AP seçimlerine katılan 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında sandıkların en son kapandığı ülke TSİ 00.00 ile İtalya oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, AP'deki 751 sandalyenin 73'üne sahip İtalya'da ilk kez aşırı sağ görüşlü siyasi parti seçimlerden birinci çıktı.

Lig Partisinin oy oranının yüzde 27-31, sol görüşlü Demokratik Partinin yüzde 21-25 ve sistem karşıtı M5S'in ise yüzde 18,5-22,5 olduğu belirtildi.

Bu sonuçlara göre, göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan Lig Partisi 2014'te yüzde 6,16 olan AP seçimlerindeki oy oranını yaklaşık 5 kat artırdı. Son AP seçiminde yüzde 40,81'lik oy oranı ile İtalya'da birinci olan sol görüşlü Demokratik Parti (PD) ise neredeyse yarı yarıya oy kaybetti.

Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, AP'de aşırı sağı temsilen bir grup oluşturulması için bazı AB ülkelerindeki aşırı sağcı siyasi partilerle çalışmalar başlatmıştı.

HÜKÜMETİN GELECEĞİ ZORDA

Sonuçların yaklaşık bir yıldır ülkeyi yöneten koalisyon hükümetinin geleceğini olumsuz etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

Birbirine zıt siyasi görüşlere sahip aşırı sağcı Lig Partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) oluşan koalisyon hükümetinde, Lig Partisinin oylarını artırması, M5S'nin ise ciddi oy kabına uğraması dikkati çekti.

İtalya'daki siyaset uzmanları, sonbaharda erken genel seçime gidilebileceği görüşünü dile getiriyor.

İNGİLTERE'DE BREXİT PARTİSİ ÖNDE

BBC'nin yayınladığı ve oyların yüzde yaklaşık 35'inin sayıldığı ilk sonuçlara göre, kısa süre önce aşırı sağcı Nigel Farage'ın liderliğinde kurulan Brexit Partisi yüzde 30,6 oranında oy alırken, bu partiyi, yüzde 21 ile Liberal Demokratlar 2. sıradan takip etti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yüzde 15,5 ile üçüncü, Yeşiller'in yüzde 21,1 ile dördüncü sırada olduğu seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti yüzde 8,6 ile ancak beşinci sırada kendine yer buldu.

Brexit'i gerçekleştiremeyen ve liderlik sorunu yaşayan Muhafazakar Parti'nin, 2014'teki AP seçimlerine göre oy kaybı yüzde 14'ü geçiyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılması halinde, bu ülkeye ait olan 73 sandalye; Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Brexit'in gerçekleşmesi durumunda İngiltere'nin seçimlere katılmasına gerek kalmayacaktı.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı. Bu durumun seçim sonuçlarına etki etmesi bekleniyordu.

POLONYA'DA SAĞ İKTİDARIN ZAFERİ

AP’ye gönderilecek 52 parlamenteri belirlemek için sandığa gidilen Polonya’da resmi olmayan ilk sonuçlara göre zaferi iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi PiS göğüsledi. Birleşik Sağ listesiyle girilen seçimlerde PiS yüzde 42,4 oranında oy alırken AP’ye 24 vekil göndermeye hak kazandı. Ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu (PO) liderliğinde Modern Parti (Nowoczesna), Polonya Halk Cephesi (PSL), Demokratik Sol İttifak (SLD) tarafından oluşturulan Avrupa Koalisyonu (Koalicja Europejska) ise seçimlerde yüzde 39,1 oranında oy alarak 22 parlamenter çıkardı.

AP seçimleri, 5 ay sonra yapılacak genel seçimlerin provası niteliğinde.

HOLLANDA'DA AŞIRI SAĞ KAYIPTA

Hollanda'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre 6 üye çıkaran, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi (PvdA) kazandı, Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise 4 koltuğunu da kaybetti.

AVUSTURYA'DA SKANDAL SONRASI AP SEÇİMİ

Avrupa Parlamentosuna, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 34,50 oranla 7 milletvekili, Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yüzde 23,5 oranla 5milletvekili, Avusturya Özgürlükcüler Partisi (FPÖ) yüzde 17,50 oranla 3 milletvekili, Gürünne (Yeşiller Partisi) yüzde 13,50 oranla 2 milletvekili, NEOS yüzde 8,00 oranla 1 milletvekili, Toplamda AP’ye 5 parti temsil hakkı elde edereken AP’na 18 milletvekili gönderiyor.

JETZ (Şimdi) partisi yüzde 2,00 ve diğerleri yüzde 1 oranında oy alarak AP dışında kaldılar. Türk asıllı Avusturya vatandaşlarıda oylarını istedikleri partiye oylarını atarak demokratik haklarını kullandılar.

Yaklaşık 6 milyon 416 bin seçmenin bulunduğu ülkede AP seçimleri için 8 parti, 260 milletvekili yarıştı. Ülkede 2014’de yapılan seçimlerde yüzde 45,39’luk bir katılım sağlanırken, 5 parti AP’ye milletvekili gönderebilmişti.

Bu gecelik geçici sonuçtan sonra bir sıkıntı olursa, birçok posta seçmeni son sözü verebilir. Tahmini 600.000 oy Pazartesi’ye kadar sayılmayacak. ÖVP adayları için özellikle heyecan verici olanı, tercih oyu sonucudur. Çünkü bunlar arasında, adaylar bundan sonra kesin olarak verilecektir. Bu değerlendirme İçişleri Bakanlığı tarafından Salı veya Çarşamba günü yayınlanacak.