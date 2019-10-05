Avrupa Parlamentosu, Volkswagen'in kararını kınadı

Alman otomobil devi Volkswagen, yeni bir fabrika kurma konusunda Bulgaristan ile Türkiye arasında bir seçim yapacaktı. Türkiye'yi daha cazip gören Almanlar, Manisa'da fabrika kurmak için harekete geçti.

1,4 milyar euroluk yatırım için düğmeye basılması, Bulgarları çileden çıkarırken Avrupa'da da Türkiye'ye yatırım yapılmasını istemeyenler açıklama yapmaya başladı.

TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYIN ÇAĞRISI

Avrupa Parlamentosu Başkanı Manfred Weber, Der Spiegel'e Volkswagen'in yeni yatırımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türk düşmanı kimliğiyle öne çıkan Weber, Volkswagen'i Türkiye'ye yatırım yapması nedeniyle kınadı.

Manisa'ya fabrika kurulmamasını isteyen AP Başkanı Weber, yatırım kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

YATIRIMDAN DÖNÜŞ YOK

Avrupa'da Türk düşmanları bu açıklamalarına devam etse de Volkswagen yaklaşık 1 milyar liralık sermaye ile şirketini kurdu. Ensonhaber.com

Volkswagen, Manisa'ya 1,4 milyar euroluk yatırımla yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak.