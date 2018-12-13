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Avrupa Parlamentosu'ndan Kuzey Akım 2 projesi için çağrı

Avrupa Parlamentosu, Kuzey Akım 2 projesini kınarken, iptal edilmesi çağrısı yaptı.

AA | 13.12.2018 - 12:43..
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Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, 2017 yılında yürürlüğe giren AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nı değerlendiren bir karar metnini oyladı. Karar metni, Genel Kurul'da 105'e karşı 433 oyla onaylandı.

KUZEY AKIMI 2'NİN İPTAL EDİLMESİ ÇAĞRISI YAPILDI

Ukrayna'nın, enerji alanında iş birliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında yaptıklarının olumlu karşılandığına vurgu yapılan kararda, ülkenin özellikle gaz ve elektrik piyasasında reform yapmaya devam etmesi gerektiği belirtildi.

Kararda; Rus doğalgazını, Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine ilişkin, "Milletvekilleri, Ukrayna'yı devre dışı bırakan Kuzey Akım 2 boru hattı inşasını kınıyor. Avrupa enerji güvenliğine tehdit oluşturan bir siyasi proje olduğu için Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesi çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

'KOŞULSUZ SERBEST BIRAKILSIN'

Rusya ve Ukrayna arasında Azak Denizi'ndeki gerginlikle ilgili olarak karar metninde; Rusya'ya, Ukrayna'nın gemileri ile mürettebatlarını, koşulsuz serbest bırakma çağrısında bulunuldu.

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