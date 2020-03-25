Avrupa Uzay Ajansı, 4 uzay görevini durdurma kararı aldı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, derin uzay araştırmalarını da oldukça etkiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı, bu haftadan itibaren 4 farklı uzay programından veri toplamayı durdurduğunu açıkladı.

Şirketin, Almanya'nın Darmstadt kentinde bulunan görev kontrol merkezindeki personelin bir hayli azalması nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın veri topladığı 4 uzay aracı, salgın geçene kadar uyku moduna alınacak.





GEÇİCİ OLARAK KAPATILAN UZAY GÖREVLERİ

Avrupa Uzay Ajansı'nın koronavirüs nedeniyle veri akışını kesmek zorunda kaldığı uzay programları ise şu şekilde:

Cluster: 2000 yılında başlatılan ve gezegenimizin manyetik ortamını ve Güneş rüzgarı tarafından nasıl etkilendiğini araştıran görev, Dünya'nın yörüngesinde dönen 4 farklı uzay aracından oluşuyor.

ExoMars Trace Gas Orbiter: 2016 yılında göreve başlayan uzay aracı, Mars'ın atmosferinde dolaşıyor ve yüzeydeki olası iniş bölgeleri için veri aktarımı yapıyor.

Mars Express: 2003 yılında göreve başlayan uzay aracı, Mars'ın etrafında dolanarak, gezegenin yörüngesini araştırıyor ve yüzeyi hakkında bilgi topluyor.

Solar Orbiter: Avrupa Uzay Ajansı'nın bu yıl şubat ayında göreve başlattığı Solar Orbiter isimli uzay aracı, Güneş'ten veri toplayan en yeni görev olarak göze çarpıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın operasyon direktörü Rolf Densing, ''Önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığıdır. Bu nedenle şu anda çok fazla personel gerektiren bazı bilimsel çalışmalarımızı geçici olarak sonlandıracağız.'' ifadelerini kullandı.