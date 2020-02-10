Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'i gözlemleyecek uyduyu fırlattı

1975 yılında, uzayın keşfini amaçlayan ve hükümetlerarası bir organizasyon olarak kurulan Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'in bütün Güneş sistemini nasıl etkilediği hakkında bilgi toplayabilmek için yeni bir keşif uydusu geliştiriyordu.

Bir süredir çeşitli test aşamalarından geçen uydu, Atlas 5 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

GÜNEŞ'İN KUTUP BÖLGELERİNİ KAYDA ALACAK

Uydu, yörüngede izleyeceği özel rota sayesinde Güneş'in daha önce görüntülenmemiş kutup bölgelerini kayda alacak.

Aralık ayında Venüs'e ulaşması beklenen uydunun, 2021 sonunda bilim operasyonlarına başlaması, 2022'de ise Güneş'e ilk yakın geçişini yapması planlanıyor.

Uydu, en yakın geçişinde Güneş'e 42 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacak.

Bilim insanları, aynı anda hem yüksek hem de düşük sıcaklıklarla baş edebilmek için, uyduyu ısı kalkanlarıyla donattı. Bu kalkanların hemen altında ise, verileri Dünya'ya ileten ekipmanlar yer alacak.

Güneş ile ilgili en büyük bilimsel soruların bazılarını yanıtlamak için fırlatılan uydu, aynı zamanda Güneş-Dünya ilişkisini inceleyerek, özellikle elektrik sistemlerini, uydu iletişimini ve GPS'i bozabilen Güneş fırtınaları hakkında daha fazla bilgi toplayacak.

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