taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9901
Euro
6.5666
Altın
1574.53
Borsa
121022.77
Gram Altın
303.247
Bitcoin
59332

Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'i gözlemleyecek uyduyu fırlattı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş'in kutup bölgelerini gözlemleyecek keşif uydusunu uzaya yolladı.

AA | 10.02.2020 - 11:16..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

1975 yılında, uzayın keşfini amaçlayan ve hükümetlerarası bir organizasyon olarak kurulan Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'in bütün Güneş sistemini nasıl etkilediği hakkında bilgi toplayabilmek için yeni bir keşif uydusu geliştiriyordu.

Bir süredir çeşitli test aşamalarından geçen uydu, Atlas 5 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

güneş

GÜNEŞ'İN KUTUP BÖLGELERİNİ KAYDA ALACAK

Uydu, yörüngede izleyeceği özel rota sayesinde Güneş'in daha önce görüntülenmemiş kutup bölgelerini kayda alacak.

Aralık ayında Venüs'e ulaşması beklenen uydunun, 2021 sonunda bilim operasyonlarına başlaması, 2022'de ise Güneş'e ilk yakın geçişini yapması planlanıyor.

Uydu, en yakın geçişinde Güneş'e 42 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacak.

esa

Bilim insanları, aynı anda hem yüksek hem de düşük sıcaklıklarla baş edebilmek için, uyduyu ısı kalkanlarıyla donattı. Bu kalkanların hemen altında ise, verileri Dünya'ya ileten ekipmanlar yer alacak.

Güneş ile ilgili en büyük bilimsel soruların bazılarını yanıtlamak için fırlatılan uydu, aynı zamanda Güneş-Dünya ilişkisini inceleyerek, özellikle elektrik sistemlerini, uydu iletişimini ve GPS'i bozabilen Güneş fırtınaları hakkında daha fazla bilgi toplayacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'i gözlemleyecek uyduyu fırlattı

Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'i gözlemleyecek uyduyu fırlattı

Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'i gözlemleyecek uyduyu fırlattıAvrupa Uzay Ajansı, Güneş'i gözlemleyecek uyduyu fırlattı

Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'i gözlemleyecek uyduyu fırlattı

Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'i gözlemleyecek uyduyu fırlattı

Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'i gözlemleyecek uyduyu fırlattıAvrupa Uzay Ajansı, Güneş'i gözlemleyecek uyduyu fırlattı

İlginizi Çekebilir
Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldı
Bill Gates, Dünyanı hidrojen enerjisi ile çalışan Aqua isimli süper yatına 644 milyon dolar ödedi.
Grizu 263, Türkiye'nin ilk cep uydusunu 2020'de fırlatacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı, 5 santimetrelik cep uyduyu 2020 yılının son çeyreğinde uzaya gönderecek.
Apple tedarikçisi Foxconn'dan çalışanlara uyarı: İşe gelmeyin
Apple’ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn; çalışanlarından, yayılmaya devam eden koronavirüs endişesi nedeniyle, Lunar yeni yıl tatili bitimi olan 10 Şubat sonrasında da işe dönmemelerini istedi.
İran’ın uzaya gönderdiği uydu yörüngeye yerleşemedi
İran'ın uzaya fırlattığı Zafer isimli uydu, yörüngeye yerleşmekte başarısız oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
155
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
294
92'nci Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu
92'nci Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu
47
Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
217
Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
482
IFAB'dan TFF'ye kural hatası cevabı
IFAB'dan TFF'ye kural hatası cevabı
57
Marmaray'a zam geldi
Marmaray'a zam geldi
471
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir