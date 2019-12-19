Avrupa Uzay Ajansı, uzaydaki çöpleri toplamak için araç gönderecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2025 yılında yeni bir uzay görevi başlatacak. Şirket, uzaydaki çöpleri toplamak ve uzayı temizlemek için 4 kollu bir araç fırlatmaya hazırlanıyor.

Bu görev için ClearSpace adlı bir İsviçre şirketi ile ortaklık kuran Avrupa Uzay Ajansı, uzaydaki enkaz sorununu çözmeyi planlıyor.

"UZAYDAKİ ÇÖPLER BÜYÜK BİR SORUN"

Clearspace kurucusu ve CEO'su Luc Piguet, ''Uzay enkazı sorunu her zamankinden daha önemli hale geldi. Bugün uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak. Bir uzay aracının, kullanılamayan uyduları yörüngeden toplaması gerektiğine inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Avrupa Uzay Ajansı Genel Müdürü Jan Wörner de benzer açıklamalarda bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

''Tarih boyunca denizde batan gemilerin hepsinin şu anda deniz yüzeyinde olduğunu hayal edin. İşte yörüngedeki mevcut durum da buna benziyor ve biz bu durumun devam etmesine izin vermemeliyiz. Avrupa Uzaj Ajansı'nın üye devletleri, bu göreve oldukça fazla destek veriyor.''

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