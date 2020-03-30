taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5189
Euro
7.2212
Altın
1613.94
Borsa
88125.04
Gram Altın
337.446
Bitcoin
40489.3
fuzulev

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, Ay'ın 3 boyutlu haritasını yapacak

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, güvenli iniş yeri belirleyebilmek için Ay'ın 3 boyutlu haritasını oluşturacak.

Haber Merkezi | 30.03.2020 - 09:28..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, gelecekteki Ay görevleri için güvenli bir iniş alanı seçmek ve astronotların güvenli bir şekilde inebilmesini sağlamak için ortak bir proje yürütüyor.

Bu proje kapsamında, ilk defa Ay'ın topografik 3 boyutlu haritası çıkartılacak ve bu harita üzerinden belirli bölgeler belirlenecek.

ay

Rus Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Anatoly Petrukovich, Ay'ın 3 boyutlu haritasının stereo görüntüleme kullanılarak yapılacağını ve haritanın 2 veya 3 metrelik bir çözünürlük kullanacağını açıkladı.

Petrukovich, ''Amerikan uydularının çalışmasından sonra, Ay yüzeyinin düzlemsel haritaları zaten oluşturuldu. Ancak biz, stereo işleme ve ışık analizi kullanarak Ay'ın bütün yükseklik haritasını oluşturacağız.'' ifadelerini kullandı.

GELECEKTEKİ GÖREVLER İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Rusya, eğer Ay'ın 3 boyutlu haritasını oluşturursa, Rus araştırmacıları Ay yapılarını daha kolay inceleyebilecek ve bu da onlara gelecekteki insanlı ve insansız görevler için kritik bilgi sağlayacaktır.

Instagram: @eshteknoloji

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, Ay'ın 3 boyutlu haritasını yapacak

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, Ay'ın 3 boyutlu haritasını yapacak

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, Ay'ın 3 boyutlu haritasını yapacak

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, Ay'ın 3 boyutlu haritasını yapacak

İlginizi Çekebilir
Sony; mobil, kamera, TV ve ses işlerini tek çatı altında toplayacak
Sony; Sony Mobile Communication, Imaging Products & Solutions ve Sony Home Entertainment & Sound şirketlerini tek bir çatı altında birleştirme kararı aldı.
Dünyanın en büyük kargo uçağı yeniden havalandı
Dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225, 2 saat süren bir test uçuşu gerçekleştirdi.
LG, G serisini sonlandırarak orta segmente yoğunlaşacak
LG, amiral gemisi G serisini sonladırarak, daha çok orta segment kullanıcılarını hedef alan telefonlar üretecek.
Samsung Galaxy Fold'a Android 10 güncellemesi geldi
Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, beklenen Android 10 güncellemesinne kavuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
82
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
125
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
170
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
70
Dünya borsaları, alınan tedbirlerle toparlanmaya başladı
Dünya borsaları, alınan tedbirlerle toparlanmaya başladı
22
Koronavirüs uyarısına aldırmayıp halı saha maçı yaptılar
Koronavirüs uyarısına aldırmayıp halı saha maçı yaptılar
15
Büyükçekmece'deki ev partisiyle ilgili soruşturma
Büyükçekmece'deki ev partisiyle ilgili soruşturma
47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir