Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, Ay'ın 3 boyutlu haritasını yapacak

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, gelecekteki Ay görevleri için güvenli bir iniş alanı seçmek ve astronotların güvenli bir şekilde inebilmesini sağlamak için ortak bir proje yürütüyor.

Bu proje kapsamında, ilk defa Ay'ın topografik 3 boyutlu haritası çıkartılacak ve bu harita üzerinden belirli bölgeler belirlenecek.

Rus Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Anatoly Petrukovich, Ay'ın 3 boyutlu haritasının stereo görüntüleme kullanılarak yapılacağını ve haritanın 2 veya 3 metrelik bir çözünürlük kullanacağını açıkladı.

Petrukovich, ''Amerikan uydularının çalışmasından sonra, Ay yüzeyinin düzlemsel haritaları zaten oluşturuldu. Ancak biz, stereo işleme ve ışık analizi kullanarak Ay'ın bütün yükseklik haritasını oluşturacağız.'' ifadelerini kullandı.

GELECEKTEKİ GÖREVLER İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Rusya, eğer Ay'ın 3 boyutlu haritasını oluşturursa, Rus araştırmacıları Ay yapılarını daha kolay inceleyebilecek ve bu da onlara gelecekteki insanlı ve insansız görevler için kritik bilgi sağlayacaktır.