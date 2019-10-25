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Avrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyor

Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'i inceleyecek uzay aracının testlerini başarıyla tamamladı.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 10:00..
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Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'in bütün Güneş sistemini nasıl etkilediği hakkında bilgi toplayabilmek için Solar Orbiter adında bir araç geliştiriyor ve bu aracın geliştirme aşamasında NASA ile birlikte çalışıyor. Bir süredir çeşitli test aşamalarından geçen araç, gelecek yıl Cape Canaveral'daki uzay üssünden Güneş'e doğru yola çıkacak.

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GÜNEŞ'İN ETRAFINDA DOLANARAK VERİ TOPLAYACAK

Solar Orbiter, fırlatıldıktan sonra Merkür'ün 42 milyon kilometre yakınından, Güneş'in etrafında eliptik bir yörüngede dolaşacak. Bu nedenle aracın Güneş'e bakan kısımları, çok yüksek sıcaklıklara dayanmak zorunda kalacak. Bu da yaklaşık 500 santigrat derecelik bir sıcaklık anlamına geliyor.

Öte yandan aracın Güneş'e bakmayan arka kısımlarında ise sıcaklık -180 santigrat derecelere kadar düşebilecek.

Bilim insanları, aynı anda hem yüksek hem de düşük sıcaklıklarla baş edebilmek için, aracı ısı kalkanlarıyla donattı. Bu kalkanların hemen altında ise, verileri Dünya'ya ileten ekipmanlar yer alacak.

esa

Güneş ile ilgili en büyük bilimsel soruların bazılarını yanıtlamak için fırlatılacak olan uzaya aracı, aynı zamanda Güneş-Dünya ilişkisini inceleyerek, özellikle elektrik sistemlerini, uydu iletişimini ve GPS'i bozabilen Güneş fırtınaları hakkında daha fazla bilgi toplayacak.

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Avrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyorAvrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyorAvrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyorAvrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın aracı, Güneş'e doğru yola çıkıyor

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