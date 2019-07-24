Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye kararı

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi haklarına sahip çıkarak 3 gemiyle doğalgaz aramaya başladı.

Bölgede Türkiye'nin varlığını kabullenemeyen Avrupa Birliği (AB), çeşitli yaptırımlarla bu adımların önüne geçmeyi hedefliyor.

KREDİ VERMEYECEKLER

Bu kapsamda Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye kredilerini kesti.

AYB, Türkiye stratejisini de genel olarak gözden geçireceğini açıkladı.

Reuters'a konuşan AYB sözcüsü, AB’nin bir kurumu olan yatırım bankasının alınan kararlar doğrultusunda hareket edeceğini ve borç verme faaliyetleri için yönetim kuruluna sunulan onaylarda kısıtlayıcı bir yaklaşım sergileyeceğini dile getirdi.

TÜRKİYE TAKMIYOR, BÖLGEYE 4. GEMİ GİDECEK

Türkiye ise Avrupa Birliği'nin bu kararlarını önemsemiyor.

Öyle ki; yaptırımların uygulanacağının açıklanmasının ardından Türkiye'nin bölgeye bir sondaj gemisi daha göndereceği açıklanmıştı.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri VİDEO