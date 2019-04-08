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Avrupa'da 64 göçmen denizde mahsur kaldı

Alan Kurdi adlı gemide mahsur kalan göçmenler 6 gündür Avrupa'nın vicdanını bekliyor.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 08:01..
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İsmini, 2015'te Bodrum kıyılarında cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Suriyeli bebekten alan Alan Kurdi gemisi, geçen Çarşamba günü Libya açıklarındaki kurtarma operasyonuyla 64 göçmeni denizden kurtarmıştı.

Avrupa'da 64 göçmen denizde mahsur kaldı

YANIT ALAMIYORLAR

Gemiyi işleten Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye, göçmen teknesinin zor durumda olduğunu öğrendiklerinde Libya Sahil Güvenliği ile temasa geçmeye çalıştıklarını ancak hiçbir yanıt alamadıklarını açıkladı.

İKİ ÜLKE DE REDDETTİ

Alan Kurdi gemisinin bunun üzerine 64 göçmenle birlikte en yakın güvenli limanlar olan Malta-İtalya yönüne doğru ilerlemeye başladı. Ancak her iki ülkenin de liman açmayı reddetmesi nedeniyle Alan Kurdi gemisi denizdeki 5. gününe de, İtalya'nın Lampedusa adası ile Malta arasındaki uluslararası sularda güvenli bir liman açılmasını bekleyerek girdi.

Avrupa'da 64 göçmen denizde mahsur kaldı

GEMİDE HAMİLE KADINLAR VAR

BBC'nin haberine göre, İtalyan basınına göre İtalya geçen Cuma günü yalnızca bebekli kadınların çocuklarıyla birlikte karaya çıkmasına onay verdi. Ancak gemideki anneler diğer aile fertlerinden ayrılmamak için bunu kabul etmedi. Gemide 11 aylık bir bebek ile 6 yaşında bir çocuğun ve bir de hamile kadının bulunduğu belirtiliyor.

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