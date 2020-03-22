Avrupa'da elektrik tüketimi korona nedeniyle azaldı

Koronavirüsün hızla yayılmasıyla karantina ilan edilen Avrupa ülkelerinde elektrik tüketimi azalıyor.

Virüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya'nın karantina ilan etmesinin ardından, Fransa ve İspanya gibi ülkeler de sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Ancak bu tedbirler Avrupa'daki ekonomik aktiviteyi de yavaşlatıyor.

AVRUPA'DA HAYAT DURDU

Söz konusu ülkelerde günlük hayat durma noktasına gelirken, sanayi tesisleri, restoran, eğlence merkezleri gibi yerlerin kapalı olması nedeniyle elektrik tüketiminde ciddi düşüşler görülmeye başlandı.

İTALYA'DA ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜŞTÜ

Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSO-E) verilerine göre, 16-20 Mart tarihlerini kapsayan iş günlerinde İtalya'da saatlik ortalama elektrik tüketimi 28,4 gigavat (GW) seviyesinde gerçekleşti.

Bu rakam, geçen yılın aynı haftasında saatlik ortalama elektrik tüketimi olarak kayıtlara geçen 35,3 GW seviyesine göre yüzde 19,5 düşüş gösterdi.

ÖLÜ SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI

İtalya'da virüs bulaşanların sayısı 20 Mart itibarıyla 53 bin 578'i bulurken, virüse bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 825'e çıktı.

İSPANYA VE FRANSA'DA DA AZALDI

Ayrıca, 17 Mart itibarıyla serbest dolaşımın zorunlu haller dışında kısıtlandığı Fransa'da, saatlik ortalama elektrik tüketimi söz konusu haftada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 azalarak 51,7 GW oldu.

İspanya'da ise 16-20 Mart haftasındaki saatlik ortalama elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak, 27 GW seviyesine geriledi.

DİĞER ÜLKELER, AYNI DURUMLA KARŞILAŞABİLİR

Öte yandan, Almanya, Belçika ve İsviçre gibi koronavirüs vakalarının hızla yayıldığı Avrupa ülkelerinde de elektrik tüketiminin gelecek haftadan itibaren düşüş trendine gireceği tahmin ediliyor.