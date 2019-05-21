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Fransa Maliye Bakanı: Euro değer kaybedecek

AP seçimleri öncesi, birliği en çok korkutan şey euronun değer kaybetmesi.

AA | 21.05.2019 - 22:14..
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Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi birliğin ortak para birimiyle ilgili uyarılarda bulunan Bruno Le Maire, euronun sonunun geldiğini görmek isteyen Avrupa'daki aşırı sağcı liderlerin yükselişinin tehlike arz ettiğini belirtti.

Fransa Maliye Bakanı: Euro değer kaybedecek

"PARAMIZ TEHDİT ALTINDA"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin pek çoğunun ortak para birimi euronun 'hiç olmadığı kadar tehdit altında bulunduğunun' altını çizerken, bunun çeşitli sebepleri olduğuna dikkat çekti.

Fransa Maliye Bakanı: Euro değer kaybedecek

"EURONUN SONUNU GÖRMEK İSTİYORLAR"

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı riskinin de bir etken olduğunu ama ondan ziyade, euronun sonunun geldiğini görmek isteyen Avrupa'daki aşırı sağcı liderlerin yükselişinin tehlike arz ettiğini söyleyen Le Maire, "Ortak para birimimiz bugün her şeyden önce siyaseten tehdit altında, zira euronun ortadan kalktığını görme arzusunu saklamayan pek çok Avrupalı lider var." dedi.

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