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Avrupa'da gıda arzına koronavirüs engeli

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin koronavirüs nedeniyle sınırlarından geçişlere kısıtlama getirmesinin gıda arzını aksattığı bildirildi.

AA | 19.03.2020 - 16:49..
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Brüksel merkezli Avrupa gıda sektörü konfederasyonu FoodDrinkEurope, tarım sektörü temsilcisi CELCAA ve çiftçi birliği COPA-COGECA ortak açıklama yayımladı.

Sektörlerinin Avrupa'da gıda güvenliğini sağlamayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, AB üyesi pek çok ülkenin son dönemde sınırlarını kapattığı anımsatıldı.

GIDA TESLİMATINDA AKSAMA

Açıklamada, AB ülkeleri tarafından sınırlarda uygulanan önlemlerin, ticari faaliyetleri giderek zorlaştırdığı, bazı tarım ürünleri ile gıdaların teslimatında gecikmelere ve aksamalara neden olduğu kaydedildi.

Avrupa'da gıda arzına koronavirüs engeli

AB içerisinde tarım ve gıda arz zincirinin yüksek derecede entegre bir yapıda çalıştığı anımsatılan açıklamada, tedarikte yaşanacak herhangi bir engellemenin faaliyetlerini kaçınılmaz olarak bozduğu ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa'nın tamamına gıda sağlayabilmeleri için tek pazarın korunması gerektiği belirtilerek, AB Komisyonunun gıda, içecek ve tarımsal ürünlerin kesintisiz akışını sağlayacak tedbirler alması istendi.

Avrupa'da gıda arzına koronavirüs engeli

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