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Avrupa'da halk, market raflarını boşalttı

Koronavirüs paniğinin yaşandığı ülkelerde marketlere akın yaşanıyor.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 10:25..
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Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'da da ölümlere yol açtı.

Vaka sayısının 9 bini aştığı, ölü sayısının ise 500'e yaklaştığı İtalya'da alarm çanları çalıyor.

İTALYA'DA RAFLAR BOŞALTILDI

Başbakan Giuseppe Conte'nin ülkede bazı bölgelere uygulanan karantina şartlarının bütün ülke geneline uygulanacağı açıklamasının ardından başkent Roma'da halk, marketlere akın etti.

Panik halinde geceleri de açık olan süpermarketlere koşan İtalyanlar, raflarda ürün bırakmadı.

Avrupa'da halk, market raflarını boşalttı ViDEO

ALMANYA'DA MARKETLERE AKIN

Almanya'daki marketlerde de benzer görüntüler yaşandı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bad Honnef kentindeki bir marketin raflarındaki yiyeceklerin azalmakta olduğu görüldü.

Avrupa'da halk, market raflarını boşalttı

İNGİLTERE'DE KORONA ALARMI

Ve İngiltere... Başkent Londra'daki bir marketin raflarına akın eden halk, tuvalet kağıtlarının bulunduğu bölümü boşalttı.

RAFTA ÖZÜR NOTU

Söz konusu marketteki rafa yapıştırılan notta, ürünlerin tükenmesinden dolayı özür ifadeleri yer aldı.

Avrupa'da halk, market raflarını boşalttı

Avrupa'da halk, market raflarını boşalttı

Avrupa'da halk, market raflarını boşalttı

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