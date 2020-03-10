Van'da iki ayda 142 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

1 ATM'ye kurulan papağanla hesapları kopyalıyorlar Dolandırıcıların eskimeyen numarasını görevliler, bir bir anlattı.

2 Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın ailesi, şehidin hatıralarını yaşatmak için evlerinin yanına bir müze yaptı. Trabzon Valisi ve Belediye Başkanı da müzeye Baştan'ın bal mumu heykelini yaptırıp gönderdi.

3 Van'da iki ayda 142 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda iki ayda 142 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

4 Erdoğan’nın Brüksel ziyareti AB basınının gündeminde AB medya kanalları, Brüksel’de yapılan görüşmelerde Türkiye’nin mülteci konusunda kararlı olduğunu belirtirken, Avrupa liderlerinin bu isteklere uymaktan başka seçenekleri olmadığını söyledi.

5 Brent petrolün uluslararası piyasalarda varili 36.82 dolar Koronavirüsün etkilediği küresel piyasalarda endişe hakim olunca, petrol fiyatlarında aşırı düşüş yaşandı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36.82 dolardan işlem görüyor.

6 Avrupa'da halk, market raflarını boşalttı Koronavirüs paniğinin yaşandığı ülkelerde marketlere akın yaşanıyor.