Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'da da ölümlere yol açtı.
Vaka sayısının 9 bini aştığı, ölü sayısının ise 500'e yaklaştığı İtalya'da alarm çanları çalıyor.
İTALYA'DA RAFLAR BOŞALTILDI
Başbakan Giuseppe Conte'nin ülkede bazı bölgelere uygulanan karantina şartlarının bütün ülke geneline uygulanacağı açıklamasının ardından başkent Roma'da halk, marketlere akın etti.
Panik halinde geceleri de açık olan süpermarketlere koşan İtalyanlar, raflarda ürün bırakmadı.
Avrupa'da halk, market raflarını boşalttı ViDEO
ALMANYA'DA MARKETLERE AKIN
Almanya'daki marketlerde de benzer görüntüler yaşandı.
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bad Honnef kentindeki bir marketin raflarındaki yiyeceklerin azalmakta olduğu görüldü.
İNGİLTERE'DE KORONA ALARMI
Ve İngiltere... Başkent Londra'daki bir marketin raflarına akın eden halk, tuvalet kağıtlarının bulunduğu bölümü boşalttı.
RAFTA ÖZÜR NOTU
Söz konusu marketteki rafa yapıştırılan notta, ürünlerin tükenmesinden dolayı özür ifadeleri yer aldı.