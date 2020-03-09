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Avrupa'da koronavirüs vakaları giderek artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor.

AA | 09.03.2020 - 05:25..
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Avrupa'da koronavirüs nedeniyle son iki haftada 366 ölümün kaydedildiği İtalya'nın ardından en yüksek ölü sayısına sahip Fransa'da ölü sayısı artmaya devam ediyor.

FRANSA'DA 19 KİŞİ ÖLDÜ

Fransa Sağlık Bakanlığına bağlı Fransa Kamu Sağlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 kişi artarak 19'a yükseldi, vaka sayısı ise 1126'ya çıktı.

Avrupa'da koronavirüs vakaları giderek artıyor

PORTEKİZ'DE 30 VAKA

Halihazırda 30 koronavirüs vakasının bulunduğu Portekiz'de ise Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, virüse karşı önlem olarak iki hafta boyunca tüm programını iptal etti.

71 yaşındaki Sousa'nın resmi programlarının iptaliyle ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Viral salgın karşısında tüm Portekizlilerin büyük bir sivil sorumluluk göstermesi gerektiği bir dönemde Cumhurbaşkanı güçlü bir örnek olmak arzusuyla özel konutunda çalışmalarına ara verecektir." ifadesi kullanıldı.

Avrupa'da koronavirüs vakaları giderek artıyor

YUNANİSTAN'DA VAKA SAYISI 73'E ÇIKTI

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 73'e yükseldiğini ifade etti.

Avrupa'nın diğer ülkeleri Danimarka'da vaka sayısı 35, Romanya'da ise 15 olduğu bildirildi.

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İtalya'da 16 milyon insan karantina altında
İtalya'da koronavirüs nedenli ölümler rekor bir artışla 366'ya ulaşırken, yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı 14 kentte karantina süreci başlatıldı.
İtalya'da 14 kent için karantina kararı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüsün yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 oldu
Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi.
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