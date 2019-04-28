Avrupa'da Türk düşmanlığı üzerinden prim kazanmak

Avrupa Parlamentosu'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Gelecek ay yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde adayların en büyük vaadi yine Türkiye düşmanlığı.

Muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı olan Manfred Weber, göreve gelmesi halinde Türkiye ile müzakereleri sonlandırmayı amaçladığını söyleyen tutarsız açıklamalarda bulundu.

ORTAKLIK TAMAM, ÜYELİĞE HAYIR

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Münster kentinde Avrupa seçimleri kampanyasına start verdikleri toplantıda konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Weber, Türkiye'nin AB üyesi olamayacağını belirtirken, “Ortaklık, dostluk istiyoruz ama Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek” dedi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN PRİMLENMEK

Almanya’da 26 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere yönelik vaatleri içeren programda gelecek beş yıl boyunca, AB’ye yeni üye alınmasının durdurulmasını talep eden Hristiyan Birlik partileri, Türkiye’nin tam üyeliğini reddettiğinin de altını çiziyor.

Avrupa'da yapılan her seçimin ortak vaadi olan Türk düşmanlığuı burada da yine kendini gösterdi.

MÜLTECİ ANLAŞMASI

Türkiye'nin üyelik sürecindeki en önemli pazarlık konusu olan mültecilerin geri kabulü anlaşması 2013 yılında imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre Türkiye ile AB arasında vize serbestisi uygulanacak, karşılığında ise kaçak gööç önlenerek mülteciler kayıt altına alınacaktı.

Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirmesine karşılık Avrupa'nın uyguladığı Türkiye karşıtı politika, anlaşma konusundaki samimiyeti akıllara getiriyor.