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Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

AB ülkeleri, 2017'de 29 bin 807 Türk'e AB vatandaşlığı verdi.

AA | 24.07.2019 - 00:17..
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Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

Avrupa İstatistik Ofisi, 2017'ye ait AB ülkelerinin vatandaşlık verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkeleri 2017'de 825 bin 447 kişiye vatandaşlık verdi.

En çok vatandaşlık veren ülke ise yüzde 18 ile İtalya oldu. İtalya'yı yüzde 15 ile İngiltere, yüzde 14 ile Almanya ve Fransa izledi. İsveç ve İspanya'nın vatandaşlık verme oranı ise yüzde 8 oldu.

TÜRKLERE EN FAZLA VATANDAŞLIĞI ALMANYA VERDİ

Verilere göre, 2017'de 29 bin 807 Türk AB vatandaşlığı aldı.

Vatandaşlık alan Türklerin yüzde 50.2'si Almanya, yüzde 17.9'u Fransa, yüzde 10'u Hollanda, yüzde 5.3'ü İngiltere, yüzde 16.6'sı da diğer AB ülkelerinin vatandaşı oldu.
En çok AB vatandaşlığı alanlar ise yüzde 8 ile Faslılar, yüzde 7 ile Arnavutlar ve yüzde 4'er ile Türk ve Hintler oldu oldu.

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