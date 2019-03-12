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Avrupa'da yılda 800 bin kişi, hava kirliliğinden ölüyor

Araştırmalara göre Avrupa’da, hava kirliliğinden yılda 800 bin kişi hayatını kaybediyor. Yetkililer, fosil yakıt kullanmaktan vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor.

İHA | 12.03.2019 - 14:29..
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Avrupa'da hava kirliliğinden kaynaklanan ölümlerin, sigaradan ölenlerden daha fazla olduğunu ve önceki tahminlerin iki kat üzerinde olduğunu ortaya çıktı.

Avrupa'da yılda 800 bin kişi, hava kirliliğinden ölüyor

İNSAN ÖMRÜNÜ 2 YIL KISALTIYOR

Bilim adamları; araştırmadan elde edilen veriler sonucu, Avrupa’da hava kirliliğinin insan ömrünü 2 yıl kısalttığını ve yılda 800 bin insanın hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybettiği tahmininde bulundu. Araştırmacılar, Avrupa’nın hava kirliliğinin dünya ortalamasından daha yüksek olduğu ve sağlıkta hasara yol açtığını söyledi.

Avrupa'da yılda 800 bin kişi, hava kirliliğinden ölüyor

ÖNCE AKCİĞER SONRA KALP KRİZİ

The European Journal’da yayınlanan haberde, kirli havanın önce akciğeri vurduğu, bunun da kan dolaşımı ve kalp rahatsızlıklarını tetikleyerek solunum hastalıklarından ölenlerin sayısını ikiye katladığı anlatıldı. Almanya Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Profesör Thomas Münzel, hava kirliliğinin sigaradan daha fazla ölüme neden olduğunu, sigaradan kaçışın mümkün olduğunu ancak kirli havadan kaçılamadığını söyledi.

Avrupa'da yılda 800 bin kişi, hava kirliliğinden ölüyor

Avrupa'da yılda 800 bin kişi, hava kirliliğinden ölüyor

KİRLİLİĞİN NEDENİ "YENİ SİGARA"

Dünya Sağlık Örgütü de hava kirliliğinin “yeni sigara” olduğu açıklamasını yaptı. Araştırma ekibinden Mainz Kimya Enstitüsünden Prof. Jos Lelieveld, “Hava kirliliğinin çoğunun fosil yakıt kullanmaktan kaynaklandığına göre acilen diğer enerji kaynaklarına dönmeye ihtiyacımız var. Temiz ve yenilenebilir enerji kullanmakla sadece Paris İklim Anlaşması'nın şartlarını yerine getirmekle kalmaz, hava kirliliği ile ilintili ölümleri yüzde 55 oranında azaltabiliriz.” dedi.

Avrupa'da yılda 800 bin kişi, hava kirliliğinden ölüyor

Araştırmanın; kirli havaya maruz kalma, nüfus yoğunluğu, yaş ve kirli havanın sağlığa etkisi konusundaki verilere dayandırıldığı belirtildi.

Avrupa'da yılda 800 bin kişi, hava kirliliğinden ölüyor

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