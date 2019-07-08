Avrupa'daki alışveriş merkezi pazarında Türkiye lider

Avrupa'daki alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaşırken, geçen yıl en yüksek arzın gerçekleştiği ülke 525 bin metrekareyle Türkiye oldu.

Geçen yıl AVM arzı 2017'ye göre yüzde 28 azalarak 2,6 milyon metrekareye gerilerken, perakende pazarına giren yeni arzda son 24 yılın en düşük değeri görüldü. Söz konusu rakam, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'da ilk geleneksel AVM'lerin açıldığı tarihler olan 1990'ların başında görülen değerler seviyesinde gerçekleşti.

RAPORUN DETAYLARI AÇIKLANDI

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da 2,6 milyon metrekare AVM arzı gerçekleşirken, en yüksek arz konusunda başı 525 bin metrekareyle Türkiye çekti. Alışveriş merkezi inşasında kayda değer bir yükselme gözlenirken arz değeri 2017 yılının yaklaşık yüzde 50 altında kaldı. Bu alanda Türkiye'yi 436 bin metrekareyle Rusya, 298 bin metrekareyle Polonya, 237 bin metrekareyle Fransa, 164 bin metrekareyle Finlandiya, 147 bin metrekareyle Birleşik Krallık, 141 bin metrekareyle Almanya, 104 bin metrekareyle İspanya, 99 bin metrekareyle Hollanda, 95 bin metrekareyle İtalya takip etti.

Batı Avrupa'da 1 Ocak itibarıyla toplam alışveriş merkezi arzı 109,7 milyon metrekareye yükselirken, 2019-2020 yılında toplamda 2,1 milyon metrekarelik yeni AVM merkezi alanının pazara girmesi bekleniyor. Batı Avrupa'da 2019-2020'de inşaat halindeki projeler açısından ilk 5'te yer alan şehirler Paris, Helsinki, Madrid, Roma ve Lüksemburg olarak sıralandı.

Orta ve Doğu Avrupa'daki toplam alışveriş merkezi arzı ise 1 Ocak itibarıyla 58,4 milyon metrekareye ulaştı. Söz konusu bölgede 1,5 milyon metrekarelik yeni alışveriş merkezi alanı pazara girdi.

TÜRKİYE LİDER

Raporda yer alan bilgilere göre, 2019-2020 döneminde açılacak yeni AVM'lerde de liderliği Türkiye çekecek. Yeni alışveriş merkezi arzında Türkiye'de söz konusu dönemde bir milyon 603 bin metrekare büyüklüğünde yeni AVM arzı gerçekleşecek. Ayrıca mevcut AVM'lere 7 bin metrekarelik ekleme yapılacak.

Söz konusu dönemde yeni AVM arzında Türkiye'yi br milyon 549 bin metrekareyle Rusya, 368 bin metrekareyle Fransa, 303 bin metrekareyle Polonya, 290 bin metrekareyle İspanya, 187 bin metrekareyle Fnlandiya izleyecek. Ayrıca Rusya'da 270 bin metrekare, Fransa'da 309 bin metrekare, olonya'da 40 bin metrekare, Finlandiya'da ise 20 bin metrekare mevcut AVM'lere ekleme yapılmış olacak.