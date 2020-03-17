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Avrupa'dan dönüş için yoğun talep

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 34 seferle Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

AA | 17.03.2020 - 11:14..
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Avrupa'dan dönüş için yoğun talep

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs korona, her gün can almayı sürdürüyor...

Virüsün Çin'den sonra en çok görüldüğü yer Avrupa ülkeleri oldu.

Türkiye, Avrupa'da bulunan Türk vatandaşlarını koruma altına almak için ülkeye getiriyor.

3 BİN 614 KİŞİ GELECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan gelecek Türklerle ilgili açıklama yaptı.

Avrupa'dan dönüş için yoğun talep

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıklayarak şu ifadelerde bulundu:

15 Mart akşamı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde 9 ülke ile uçuşları durdurduk. 3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu.

Vatandaşlarımız döndükten sonra 14 gün karantina ve gözetim altında olacaklarını duyurduk.34 sefer planladı THY. Fiyatları makul tuttu. vatandaşlarımız uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek.

20 ÜLKE İLE UÇUŞLAR DURDURULDU

Dün akşam itibarıyla 6 ülkeyle daha uçuşlar durduruldu.

Toplamda 20 ülke ilke daha uçuşlar durduruldu.Fas uçuşları durduracağını duyurdu. 1500 vatandaşımız var Fas'ta. Bu vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz..

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