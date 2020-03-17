taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4399
Euro
7.1852
Altın
1485.53
Borsa
87888.34
Gram Altın
306.888
Bitcoin
34391.23

Avrupa'dan gelecekler için karantina hazırlıkları

Avrupa'dan gelen vatandaşların korona nedeniyle karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 09:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı.

Avrupa'dan gelecekler için karantina hazırlıkları

İSTANBUL'DAN 3 YURT AYARLANDI

Karantina gözetim tedbirleri alınmasının ardından 9 Avrupa ülkesinden gelecek vatandaşlar için KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.

ÖĞRENCİLER BAŞKA YURTLARA KAYDIRILDI

Dün belirtilen yurtlardaki öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmesinin ardından yurt dışından gelecek vatandaşlar için yurtlarda hazırlık yapıldı.

Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi. Vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamlanan yurtların önünde ise polis ekipleri önlem aldı.

İlginizi Çekebilir
Esenyurt'ta bir maganda yaşlı kadına çarptı
Drift yapan sürücünün çarptığı yaşlı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılacak.
Kars'ta alevlerin arasına giren anne kızını kurtardı
Sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 yaşındaki Esin Irmak, annesi Sevilay Yarıcı tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta alkol alan adam ortalığı birbirine kattı
Alkolün dozunu kaçırarak kıyafetlerini çıkartan ve çevreye rahatsızlık veren yabancı uyruklu adam, polis tarafından güçlükle gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
245
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
119
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
65
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
61
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
28
Koronavirüs nedeniyle diziler de erteleniyor
Koronavirüs nedeniyle diziler de erteleniyor
23
Koronavirüse karşı hijyen çantasında olması gerekenler
Koronavirüse karşı hijyen çantasında olması gerekenler
23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir