Avrupa'dan turist akını yabancı medyayı şaşırttı

Avrupa’nın en büyük turizm şirketi Alman TUI’nin yöneticilerinden Stefan Baumert, yaz sezonu rezervasyonlarında Türkiye’ye rağbetin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 arttığını duyurdu.

EN BÜYÜK SIÇRAMAYI YAPAN AKDENİZ ÜLKESİ

Türkiye bu istatistik ile TUI müşterileri arasında bir yıl içinde en büyük sıçramayı yapan Akdeniz ülkesi oldu. Bu alanda Fas yüzde 37, Mısır yüzde 31 ve Kıbrıs yüzde 19 artış ile Türkiye’yi takip ediyor.

İSPANYA VE YUNANİSTAN DÜŞÜŞTE

İspanya ve Yunanistan’a yönelik rezervasyonlarda ise az da olsa bir düşüş yaşandığı bildirildi.

İNGİLİZLER DE AKIN EDİYOR

Alman DW'nin haberine göre İngiltere merkezli turizm şirketi Thomas Cook da bir süre önce Türkiye rezervasyonlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 artış kaydedildiğini duyurmuştu.

TERÖR SUÇLULARINA YÖNELİK AÇIKLAMA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Almanya’da terör örgütü toplantılarına katılanlar havalimanında tutuklanacaklar” açıklaması sonrası Almanya'dan tepki gelmişti. Açıklamanın terör örgütü mensuplarına yönelik olmasına rağmen birçok yabancı ajans Türkiye'ye bu yıl turist gelmeyeceğini söylemişti.