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Avrupalı gençler plajları temizledi

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 35 genç, plajda çöp topladı.

AA | 06.05.2019 - 18:33..
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Polonya, İtalya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Yunanistan ve Türk öğrenciler, Avrupa Birliği Gençlik Projesi kapsamında Sarıana Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde plajda temizlik yaptı.

Avrupalı gençler plajları temizledi

Plajdan toplanan çöpler, Marmaris Belediyesi temizlik ekiplerince ayrıştırma yapıldıktan sonra çöp depolama alanına götürüldü.

Proje Koordinatörü beden eğitimi öğretmeni Erdem Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 ülkeden 35 gençle birlikte plajı temizlediklerini söyledi.

"ÇÖZÜMLER ÜRETTİK"

Avrupa Birliği Gençlik Projesi'ni sürdürdüklerini aktaran Güler, "Marmaris Belediyesi iş birliği ile sahil temizliği yaptık. Çevre korumasının önemi, su kullanımı ve su tüketimi ile ilgili gençlerle konuştuk, tartıştık ve çözümler üretmeye çalıştık." dedi.

İtalya'nın Roma kentinden gelen hukuk öğrencisi Ahsen Melda Arabacı da çevre ile ilgili duyarlılık kazandırmak için Marmaris'e geldiğini, çevre temizliği yaptığı için de mutlu olduğunu dile getirdi.

Slovak Jakup Christopper ise "Nerede ve nasıl yapıldığının önemi yok. Çevre ile ilgili birşeyler yapabilmek çok güzel bir duygu. Türkiye'yi çok sevdim. Böyle bir etkinlikte yer aldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ilçedeki belediye ve işletmelere ait arıtma tesislerini inceleyen öğrenciler, Türk öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.
Öğrenciler ayrıca ilçenin tarihi ve turistik yerlerini de gezdi.

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