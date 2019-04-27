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Avrupalı seçmen aşırı sağ partilere uzak değil

Avrupa'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yapılan anketlerde aşırı sağ partilerin oylarını arttırdığı görüldü. Söz konusu partilerin yüzde 10'un üzerinde oy alması bekleniyor.

Haber Merkezi | 27.04.2019 - 13:45..
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Avrupalı seçmen aşırı sağ partilere uzak değil

Mayıs ayında yapılacak AP(Avrupa Parlamentosu) seçimleri öncesinde anketler yapılıp, Avrupalı seçmenin eğilimleri araştırılıyor. Alman Bertelsmann Vakfı'nın Ocak 2019'da 12 ülkede 23 bin 725 kişiyle yaptığı anketlerde de yükselen aşırı sağın yansıması görüldü.

YÜZDE 10 OYLARI VAR

Yapılan anket sonuçlarına göre; popülist ya da aşırı sağ partileri destekleyenlerin oranı aynı: yüzde 10,3. Yüzde 6,2 radikal sol partileri destekleyeceğini açıklarken, yüzde 4,4 ise yeşil partilere oy vereceğini belirtti.

YÜZDE 47 OY VEREBİLİR

Son yıllarda Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam karşıtlığı siyasette de kendine yer bulurken; aynı ankette aşırı sağa sempatik bakanların oranı yüzde 10,3 asla oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 52,8'de kaldı. Bu durumda oy verme ihtimali olan seçmenin oranı ise yüzde 47.2.

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